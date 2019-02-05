Мадуро пообещал оградить Венесуэлу от интервенции и войны

Ни один солдат-интервент не зайдет на территорию Венесуэлы, в стране не будет ни войны, ни государственного переворота, — с таким заявлением выступил в МИД страны венесуэльский президент Николас Мадуро, передает ТАСС.

«Сюда в Венесуэлу не войдет никто, никто — я вас заверяю, ни один солдат-интервент, откуда бы он ни пришел; я вас уверяю в этом как верховный главнокомандующий Национальными Боливарианскими вооруженными силами, которым являюсь», — сказал Мадуро.

Он также заявил, что оппозиция под предводительством Хуана Гуайдо готовит интервенцию США в Венесуэлу — но отметил, что в стране «не произойдет ни интервенции, ни государственного переворота, ни войны».

Кроме того, он назвал безумием заявления американского президента Дональда Трампа о возможном использовании военной силы. «Это безумие — говорить о войне в XXI веке. Безумие, господин Дональд Трамп, — даже думать, что вы пошлете свои войска на эту землю, которую есть кому защищать», — подчеркнул Мадуро.

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3 февраля Трамп заявил, что не исключает отправки войск в Венесуэлу. До этого в Вашингтоне посоветовали Мадуро бежать из страны.

В Венесуэле идет борьба между избранным президентом Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, объявившим себя главой государства 23 января. Мадуро поддержали такие страны, как Россия, Италия, Турция и Иран. Оппозицию поддержали США, Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль, Австралия.

Ряд европейских стран также официально признал Гуайдо временным президентом страны. О таком решении уже сообщили Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония. Венесуэла пообещала пересмотреть свои отношения с этими государствами.

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