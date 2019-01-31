В Вашингтоне посоветовали Мадуро бежать из Венесуэлы

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посоветовал лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро покинуть страну. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

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«Желаю Мадуро и его высшим советникам долгой, тихой пенсии на милом побережье где-нибудь подальше от Венесуэлы. Они должны воспользоваться обещанной Гуайдо амнистией и уехать. Чем раньше, тем лучше», — написал политик.

25 января сообщалось, что охранять Мадуро было доверено российским наемникам. В Кремле эту информацию опровергли. Мадуро отказался комментировать информацию о том, что в рядах его охраны есть россияне.

В Венесуэле идет борьба между избранным президентом Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, объявившим себя главой государства 23 января. Мадуро поддержали такие страны, как Россия, Иран и Турция; Гуайдо — США, признавшие его легитимным президентом, Канада и несколько государств Латинской Америки.

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