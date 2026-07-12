Месячная норма осадков выпала в Центральной России

Синоптик Тишковец: В Центральной России выпала месячная норма осадков

В Центральной России в субботу, 11 июля, выпала месячная норма осадков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

В Москве за сутки на опорной метеостанции ВДНХ выпало восемь миллиметров осадков, на Балчуге — 15 миллиметров, Бутово — 20 миллиметров. В Подмосковье показатель составил половину от нормы июля — самым переувлажненным оказался юг.

Также сильные ливни зафиксированы в Санкт-Петербурге, Ленобласти, Туле, Рязанской области и Воейково.

Ранее москвичам дали неутешительный прогноз погоды в июле.