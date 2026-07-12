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10:44, 12 июля 2026Экономика

Месячная норма осадков выпала в Центральной России

Синоптик Тишковец: В Центральной России выпала месячная норма осадков
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Центральной России в субботу, 11 июля, выпала месячная норма осадков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

В Москве за сутки на опорной метеостанции ВДНХ выпало восемь миллиметров осадков, на Балчуге — 15 миллиметров, Бутово — 20 миллиметров. В Подмосковье показатель составил половину от нормы июля — самым переувлажненным оказался юг.

Также сильные ливни зафиксированы в Санкт-Петербурге, Ленобласти, Туле, Рязанской области и Воейково.

Ранее москвичам дали неутешительный прогноз погоды в июле.

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