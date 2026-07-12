Очередь на заправку захотели приравнять к уважительной причине опоздания в России

Очередь на заправку может стать уважительной причиной опоздания на работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
В департаменте объяснили, что такая причина должна считаться экстренным и форс-мажорным обстоятельством. В этом случае необходимо своевременно уведомить руководителя об опоздании, указав причину.
Руководство в таком случае может потребовать подтверждающие документы. В случае претензии со стороны руководства департамент рекомендует обратиться в профсоюз.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что российский рынок топлива стабилизируется, однако точные сроки нормализации сложно спрогнозировать.