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10:21, 12 июля 2026Россия

Очередь на заправку захотели приравнять к уважительной причине опоздания в России

ФНПР: В России очередь на заправку может стать уважительной причиной опоздания на работу
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Очередь на заправку может стать уважительной причиной опоздания на работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

В департаменте объяснили, что такая причина должна считаться экстренным и форс-мажорным обстоятельством. В этом случае необходимо своевременно уведомить руководителя об опоздании, указав причину.

Руководство в таком случае может потребовать подтверждающие документы. В случае претензии со стороны руководства департамент рекомендует обратиться в профсоюз.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что российский рынок топлива стабилизируется, однако точные сроки нормализации сложно спрогнозировать.

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