Очередь на заправку захотели приравнять к уважительной причине опоздания в России

ФНПР: В России очередь на заправку может стать уважительной причиной опоздания на работу

Очередь на заправку может стать уважительной причиной опоздания на работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

В департаменте объяснили, что такая причина должна считаться экстренным и форс-мажорным обстоятельством. В этом случае необходимо своевременно уведомить руководителя об опоздании, указав причину.

Руководство в таком случае может потребовать подтверждающие документы. В случае претензии со стороны руководства департамент рекомендует обратиться в профсоюз.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что российский рынок топлива стабилизируется, однако точные сроки нормализации сложно спрогнозировать.