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17:25, 10 июля 2026ЭкономикаЭксклюзив

В России высказались о стабилизации ситуации с топливом

Депутат Завальный: Правительство принимает меры для стабилизации ситуации с топливом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский рынок топлива стабилизируется, однако точные сроки нормализации сложно спрогнозировать, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что на российском рынке наблюдается дефицит топлива, связанный с тем, что НПЗ приходится ремонтировать из-за «прилетов» украинских беспилотников.

«Все будет зависеть от ситуации, не столько связанной с ремонтом, сколько с новыми атаками, поэтому сложно прогнозировать. В данной ситуации есть неопределенность. Надо слушать, на мой взгляд, то, что говорит правительство. Точно знаю, что правительство меры принимает и ситуация стабилизируется. Вопрос только времени», — сказал Завальный.

Парламентарий отметил, что сам наблюдает очереди на заправках, однако их длина не увеличивается, что свидетельствует о стабилизации.

«То есть проблема есть, но ситуация стабилизировалась. Конечно, ажиотажный спрос еще не прошел. Проблемы пока, к сожалению, еще есть, но ситуация в целом не критичная», — добавил Завальный.

Президент России Владимир Путин ранее назвал текущие трудности на рынке топлива временными, отметив, что происходящее связано в том числе с попытками сорвать сезон отпусков россиян.

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