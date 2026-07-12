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10:22, 12 июля 2026Спорт

Холлоуэй высказался о победе над Макгрегором на турнире UFC

Американский боец ММА Холлоуэй: Я сказал рефери боя с Макгрегором, чтобы он завязывал
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mark J. Rebilas-Imagn Images / Reuters

Американский боец смешанного стиля (ММА) Макс Холлоуэй высказался о победе над ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщает «Чемпионат».

Спортсмен рассказал, что сразу понял, что соперник получил травму. «Он поднялся, а затем попытался сделать движение, и это произошло опять, он отошел и схватился за ногу. Я сказал рефери: "Завязывай, мужик. Что ты от меня хочешь?"» — заявил Холлоуэй.

Ранее о травме Макгрегора высказался глава UFC Дэйна Уайт. Он предположил, что ирландец порвал крестообразные связки колена.

Бой между Макгрегором и Холлоуэем состоялся в ночь на воскресенье, 12 июля. Ирландец получил травму ноги на старте боя и проиграл техническим нокаутом.

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