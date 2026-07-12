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10:31, 12 июля 2026Из жизни

В российские рестораны и магазины допустили завоз нового продукта

Зверев: В российские рестораны и магазины могут завезти свежего тунца
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

В российские рестораны и магазины скоро могут завезти свежего тунца, утверждает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Об этом он рассказал РИА Новости.

Как объяснил Зверев, тунца до настоящего момента поставляли на внутренний рынок исключительно в замороженном виде, поскольку его добыча осуществлялась на большом расстоянии от российских портов. В 2027 году промысел должен быть организован ближе к берегу, поэтому поставки рыбы начнутся в свежем виде, отметил специалист.

При этом он добавил, что такие изменения точно не будут быстрыми. Так, необходимы затраты на переоборудование флота, обучение экипажа, освоение технологий добычи и обработки рыбы, а также выстраивание каналов дистрибуции с нуля, заключил Зверев.

Ранее в США рыбаки выловили редчайшего двухцветного лобстера. Его не стали отправлять на кухню, а передали в аквариум научного центра.

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