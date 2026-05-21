Рыбаки поймали редчайшего двухцветного лобстера

В США рыбаки выловили редчайшего коричнево-оранжевого лобстера
Антонина Черташ

Фото: Robert F. Bukaty / AP

У побережья мыса Код в США рыбаки выловили редчайшего двухцветного лобстера, или американского омара. Об этом сообщает KSAT.

Необычное ракообразное попало в сети 16 апреля. Половина его тела окрашена в типичный коричневый цвет, а другая — в ярко-оранжевый. Компания Wellfleet Shellfish Company, куда доставили улов, решила не отправлять лобстера в кастрюлю, а передала его в аквариум научного центра Woods Hole Science Aquarium в Фалмуте. После завершения реконструкции аквариума двухцветный лобстер станет частью публичной экспозиции.

По словам морского биолога Маркуса Фредериха из Университета Новой Англии в штате Мэн, появление двухцветного лобстера объясняется тем, что две икринки слились и выросли как один организм. Обычно американский омар имеет невзрачную коричневую окраску, но из-за генетических мутаций иногда встречаются синие, оранжевые, пятнистые и даже ярко-розовые особи.

Двойная расцветка с разделением ровно пополам встречается особенно редко. Представители рыболовной компании назвали находку «поразительной» и порадовались, что лобстер теперь будет радовать посетителей аквариума, а не окажется на чьей-то тарелке.

В 2024 году В США сотрудники ресторана, специализирующегося на морепродуктах, случайно нашли в коробке с лобстерами редчайшую особь. Там оказался уникальный оранжевый лобстер.

