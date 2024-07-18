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18:28, 18 июля 2024Из жизни

Сотрудники ресторана нашли редчайшего лобстера

В США сотрудники ресторана случайно обнаружили редкого оранжевого лобстера

Фото: Katie Musial / Unsplash

В США сотрудники ресторана, специализирующегося на морепродуктах, случайно нашли в коробке с лобстерами редчайшую особь. Об этом сообщает Chieftain.

Хосе Ромеро проработал на кухне Pueblo’s Red Lobster 12 лет. Он всегда отвечал за приемку и разгрузку ящиков с лобстерами. 12 июля, занимаясь привычной задачей, он обнаружил то, чего никогда не видел прежде — уникального оранжевого лобстера. Он сразу сообщил о находке менеджеру.

Кендра Кастендиек, главный менеджер Pueblo’s Red Lobster, работает в ресторанном бизнесе около двадцати лет. По ее словам, за эти годы она ни разу не встречала оранжевых лобстеров, как и ее босс, который работает в Pueblo’s Red Lobster уже 10 лет.

«Все знают голубых лобстеров, потому что о них так много пишут в газетах, и они такие яркие. Но их всего один на два миллиона, а оранжевых — один на 30 миллионов. Поэтому мы подумали, что это очень круто», — рассказала Кастендиек.

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Кастендиек отметила, что ресторан сразу отказался от идеи продать лобстера. Было решено найти ему постоянный дом в одном из местных зоопарков или аквариумов Колорадо. В среду, 17 июля, представители аквариума Downtown Aquarium в Денвере подтвердили, что примут его. Лобстера назвали Краш.

Ранее сообщалось, что в США поймали длинноносого панцирника с горбом. Фото со странной рыбой опубликовал в своих соцсетях Институт рыб и дикой природы Флориды.

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      Антонина Черташ
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