Биологи выловили странную рыбу с искривленным позвоночником

В США поймали длинноносого панцирника с горбом

Биологи из США поймали рыбу с необычным искривленным позвоночником. Об этом сообщает Fox News.

Фото со странной рыбой опубликовал в своих соцсетях Институт рыб и дикой природы Флориды. На снимке улыбающаяся женщина держит в руках крупную рыбу с подобием горба на спине, которую она только что выловила. Как объяснили специалисты, ей попался длинноносый панцирник. Его длина составила около 80 сантиметров, а вес — 4,8 килограмма. Рыбу поймали в реке Сильвер-Глен-Спрингс в Национальном лесу Окала.

В посте отмечается, что этот вид, несмотря на пугающий вид, не представляет угрозы для человека. «Длинноносый панцирник с его острыми, как бритва, зубами и чешуей, похожей на броню, может выглядеть устрашающе, но не представляет угрозы для человека и играет важную роль во многих пресноводных водоемах Флориды», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что рыбак из Гренландии выловил трехглазую рыбу. Он показал снимок с атлантической треской, на котором видно, что у нее три глаза, лишний при этом расположен на голове, чуть выше двух других.