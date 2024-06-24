Рыбак поймал трехглазую рыбу

В Гренландии рыбак выловил рыбу с тремя глазами

Рыбак из Гренландии выловил трехглазую рыбу. Необычной находкой мужчина поделился на платформе Reddit.

Мужчина опубликовал фото с необычным уловом. На снимке небольшая атлантическая треска, которую поймал рыбак, лежит на палубе рыболовного судна. При этом хорошо видно, что у нее три глаза, один из которых расположен на голове, чуть выше двух других.

Комментаторы удивились аномалии. Один из них спросил, может ли такая мутация быть частью эволюционного процесса, в ходе которого все больше рыб будут становиться трехглазыми. Однако другой пользователь поспешил опровергнуть его предположение. «Более вероятно, что один из трех глаз не работает должным образом. Можно заметить, что рыба страдает от экзофтальмии на левом глазу, и я предполагаю, что он, скорее всего, не функционирует. Может быть и так, что два из трех глаз не функционируют. Я видел много деформаций у рыб, и в большинстве случаев "лишний отросток" не был функциональным», — написал он.

Ранее сообщалось, что в Таиланде родился нежизнеспособный теленок-мутант с человеческой головой. У теленка нет шерсти, а его голова имеет необычную форму и отдаленно напоминает голову человека.

