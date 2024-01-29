Родился теленок с человеческой головой

В Таиланде родился теленок-мутант без шерсти и с головой человека

В Таиланде родился нежизнеспособный теленок-мутант с человеческой головой. Об этом сообщает издание Daily Star.

Фермер опубликовал фотографии странного животного в соцсети. На снимках оно лежит на траве. У теленка нет шерсти, а его голова имеет необычную форму и отдаленно напоминает голову человека.

Кадры привлекли внимание местных жителей. Daily Star цитирует их комментарии, в которых они шутят, что это наполовину ребенок. Автор одного из комментариев заподозрил, что виновником появления мутанта был зоофил.

Ранее сообщалось, что в Индии корова родила четырехглазого теленка с двумя головами. Несмотря на серьезную деформацию, детеныш был способен пить молоко матери.