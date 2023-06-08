Корова родила теленка с двумя головами и четырьмя глазами

Daily Mail: корова в Индии родила четырехглазого теленка с одним ртом

В индийской деревне вблизи города Джалалпур, штат Уттар-Прадеш, корова родила четырехглазого теленка с двумя головами. Об этом сообщает Daily Mail.

У новорожденного одно тело, две головы, четыре глаза и два носа. Там, где головы животного разделяются, расположены два уха и общий рот. Несмотря на серьезную деформацию, детеныш способен пить молоко матери. Он здоров и наслаждается жизнью. Животному исполнилось десять дней.

Ученые называют такое отклонение полицефалией. Оно может встречаться у различных видов животных, включая кошек, коров, коз, свиней, овец, мышей, птиц и черепах, а также у людей. Полицефалия возникает в результате генетической аномалии или повреждения нервной системы во время развития эмбрионов. Животные с таким отклонением редко живут дольше нескольких месяцев.

Местные жители восприняли появление необычного теленка как божье чудо. После того как новость о двухголовом теленке распространилась по окрестностям, люди из соседних районов и деревень пришли посмотреть на этого зверя.

В Индии коровы считаются священными. Их убой в большинстве случаев запрещен, и они свободно перемещаются по улицам.

Ранее сообщалось, что в штате Миннесота, США, родился теленок-мутант. У животного было две головы, четыре глаза, два рта и два носа.