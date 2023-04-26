На ферме родился теленок-мутант с двумя головами и четырьмя глазами

Daily Star: в США на ферме родился теленок с двумя головами и четырьмя глазами

В штате Миннесота, США, родился теленок-мутант. Об этом сообщает Daily Star.

У животного было две головы, четыре глаза, два рта и два носа. «Я был в ужасе. Никогда не видел ничего подобного раньше», — утверждает владелец фермы, 41-летний Мэтью Хохейзел. Мужчина добавил, что ему всегда не везло: телята, которые появляются на свет у его коров, постоянно болеют и умирают.

Когда Хохейзел обнаружил теленка, тот был уже мертв. Фермер предполагает, что эмбрион, из которого вырос мутант, должен был разделиться надвое, чтобы получились однояйцевые близнецы, однако окончательного разделения не произошло.

Мужчина планирует обратиться к таксидермисту, чтобы сделать чучело из головы теленка. «Для нас это большая редкость, и мы планируем ее сохранить. Это не то, что мы поставим на кухонный стол. Но это гораздо круче, чем голова оленя, скажу я вам», — утверждает он.

Мужчина отметил, что сталкивался с другими мутациями у новорожденных телят. Семь лет назад его корова родила детеныша, внутренние органы которого находились снаружи его тела. «Это просто невезение. Я не знаю, как еще объяснить», — признается он.

Ранее сообщалось, что корова на ферме в США родила двухголового теленка в результате редкой мутации, которая происходит в одном случае из 2,5 тысячи. Владелица фермы подчеркнула, что впервые столкнулась с подобными родами.