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22:24, 26 апреля 2023Из жизни

На ферме родился теленок-мутант с двумя головами и четырьмя глазами

Daily Star: в США на ферме родился теленок с двумя головами и четырьмя глазами

Фото: oraphan_nan / Shutterstock / Fotodom

В штате Миннесота, США, родился теленок-мутант. Об этом сообщает Daily Star.

У животного было две головы, четыре глаза, два рта и два носа. «Я был в ужасе. Никогда не видел ничего подобного раньше», — утверждает владелец фермы, 41-летний Мэтью Хохейзел. Мужчина добавил, что ему всегда не везло: телята, которые появляются на свет у его коров, постоянно болеют и умирают.

Когда Хохейзел обнаружил теленка, тот был уже мертв. Фермер предполагает, что эмбрион, из которого вырос мутант, должен был разделиться надвое, чтобы получились однояйцевые близнецы, однако окончательного разделения не произошло.

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Мужчина планирует обратиться к таксидермисту, чтобы сделать чучело из головы теленка. «Для нас это большая редкость, и мы планируем ее сохранить. Это не то, что мы поставим на кухонный стол. Но это гораздо круче, чем голова оленя, скажу я вам», — утверждает он.

Мужчина отметил, что сталкивался с другими мутациями у новорожденных телят. Семь лет назад его корова родила детеныша, внутренние органы которого находились снаружи его тела. «Это просто невезение. Я не знаю, как еще объяснить», — признается он.

Ранее сообщалось, что корова на ферме в США родила двухголового теленка в результате редкой мутации, которая происходит в одном случае из 2,5 тысячи. Владелица фермы подчеркнула, что впервые столкнулась с подобными родами.

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Алиса Удовик
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