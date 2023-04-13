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15:16, 13 апреля 2023Из жизни

Корова родила двухголового теленка-мутанта

Daily Express: на ферме в США родился двухголовый теленок

Фото: Leslie Hunewill / АН

Корова на ферме в США родила двухголового теленка в результате редкой мутации, которая происходит в одном случае из 2,5 тысячи. Об этом сообщает Daily Express.

38-летняя владелица фермы заметила, что одна из коров рожает с трудом. Для помощи животному потребовались специальные инструменты. Двое мужчин помогли извлечь теленка. Он оказался мутантом с двумя головами, и именно это оказалось причиной осложнений.

Было темно, ветрено и холодно. Я сразу не поняла, что у теленка две головы, хотя было очевидно, что с ним что-то не так. Его тело было маленьким, а голова казалась необычно большой. Трудно сразу узнать двухголовое животное, когда не ожидаешь такого увидеть! Только через минуту я осознала, что это две головы

Лесли Хуневиллвладелица фермы
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Женщина подчеркнула, что впервые столкнулась с подобными родами. Она пояснила, что такое явление происходит, когда эмбрион пытается разделиться надвое, чтобы получились однояйцевые близнецы, но окончательного разделения не происходит.

Ученые называют это состояние полицефалией. Оно может встречаться у различных видов животных, включая кошек, коров, коз, свиней, овец, мышей, птиц и черепах, а также у людей. Полицефалия возникает в результате генетической аномалии или повреждения нервной системы во время развития эмбрионов. Животные с таким отклонением редко живут дольше нескольких месяцев.

Двухголовый теленок не выжил, но фермеры нашли способ помочь его матери справиться с потерей. Они отдали корове другого теленка, который остался сиротой. «Она — очень внимательная мать», — сказала американка.

Ранее сообщалось, что корова в индийском городе Алигарх, штат Уттар-Прадеш, родила теленка с двумя головами и шестью ногами. Животное родилось во время фестиваля Наваратри, в ходе которого индуисты на протяжении десяти дней и девяти ночей поклоняются девяти женским формам бога.

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Алиса Дмитриева
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