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Корова родила теленка с двумя головами и шестью ногами

News Track: в Индии корова родила шестиногого теленка с двумя головами

Фото: English.newstracklive

Корова в индийском городе Алигарх, штат Уттар-Прадеш родила теленка с двумя головами и шестью ногами. Об этом сообщает News Track.

Животное, принадлежащее фермеру Шайлендре, родилось во время фестиваля Наваратри, в ходе которого индуисты на протяжении десяти дней и девяти ночей поклоняются девяти женским формам бога.

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Новорожденный теленок, у которого два рта, два хвоста и шесть ног, стал местной знаменитостью. Люди со всех окрестностей приходят, чтобы посмотреть на него.

Некоторые местные жители придают рождению теленка-мутанта религиозное значение, другие сочли его чудом природы.

Ранее сообщалось, что корова в индийском штате Трипура родила теленка с двумя головами, четырьмя глазами и двумя ртами. Животное страдает от редкого отклонения, которое называется «полицефалия» и возникает в результате генетической аномалии или повреждения нервной системы во время развития эмбрионов.

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Алиса Дмитриева
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