Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Корова родила теленка с двумя головами и четырьмя глазами

Родился теленок с четырьмя глазами и двумя ртами

Кадр: The Assam Tribune

Корова в индийском штате Трипура родила теленка с двумя головами, четырьмя глазами и двумя ртами. Об этом сообщает Assam Tribune.

Необычный теленок привлек внимание местных жителей: они выстроились в очередь, чтобы посмотреть на новорожденного теленка, который лежал в сарае вместе с матерью.

Материалы по теме:
Мешки из клеток Зачем ученые создали гибрид свиньи и человека, а затем его умертвили
Мешки из клетокЗачем ученые создали гибрид свиньи и человека, а затем его умертвили
7 февраля
Чудовища существуют Иногда звери едят людей, а не наоборот
Чудовища существуютИногда звери едят людей, а не наоборот
20 декабря

Животное страдает от редкого отклонения, которое называется «полицефалия» и возникает в результате генетической аномалии или повреждения нервной системы во время развития эмбрионов. Животные с таким отклонением редко живут дольше нескольких месяцев.

Ранее сообщалось, что буйволица в индийском штате Раджастан родила двухголового теленка-мутанта. У новорожденного животного оказалось два рта, две шеи, четыре глаза и четыре уха.

Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Раскрыто число российских инструкторов в ЦАР
Джокович захотел судиться с властями Австралии
Байден отказался отправлять войска на Украину в случае вторжения России
Назарбаеву сохранят право выступать в правительстве и парламенте
В Совфеде назвали заявления Байдена громкими, но далекими от сути дела
Россиянам рассказали о падении цен на отдых на Шри-Ланке
Названы имена владельцев самых дорогих квартир в Москве
Доктор Комаровский предупредил о вреде вегетарианства для детей
В Алма-Ате нашли тайные захоронения радикалов
Россиянин пырнул себя ножом в отделении полиции
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter