Корова родила теленка с двумя головами и четырьмя глазами

Корова в индийском штате Трипура родила теленка с двумя головами, четырьмя глазами и двумя ртами. Об этом сообщает Assam Tribune.

Необычный теленок привлек внимание местных жителей: они выстроились в очередь, чтобы посмотреть на новорожденного теленка, который лежал в сарае вместе с матерью.

Животное страдает от редкого отклонения, которое называется «полицефалия» и возникает в результате генетической аномалии или повреждения нервной системы во время развития эмбрионов. Животные с таким отклонением редко живут дольше нескольких месяцев.

Ранее сообщалось, что буйволица в индийском штате Раджастан родила двухголового теленка-мутанта. У новорожденного животного оказалось два рта, две шеи, четыре глаза и четыре уха.

