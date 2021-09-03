Буйволица родила теленка с двумя головами и четырьмя глазами

Буйволица в индийском штате Раджастан родила двухголового теленка-мутанта. Об этом сообщает сайт телеканала News 18.

Жители деревни сильно удивились рождению необычного теленка. У новорожденного животного оказалось два рта, две шеи, четыре глаза и четыре уха.

Молва об аномальном животном быстро распространилась по окрестностям. Жители близлежащих деревень приезжают посмотреть на теленка. Его владелец рассказал, что животное здорово, сейчас его поят водой из бутылочки. Теленок пьет и молоко, причем при помощи обоих ртов.

Ветеринар Гудде Сингх сообщил, что буйволица родила теленка с двумя головами без посторонней помощи.

Мутация, которая привела к появлению второй головы, называется полицефалией. Она встречается у пресмыкающихся и млекопитающих, в том числе и у человека. Ее обычно наблюдают в тех случаях, когда два эмбриона не разделяются до конца. В результате у плода развиваются два головных мозга при единых системах дыхания и пищеварения. Как правило, мутанты умирают вскоре после рождения, но бывают и исключения.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Тамилнад родился двухголовый козленок. У новорожденного четыре глаза, два носа, но только один рот.