Двухголовая змея поедала мышат одновременно двумя пастями и попала на видео

Сотрудник зоопарка с рептилиями в американском городе Ютика, штат Мичиган, запечатлел на видео момент, как редкая двухголовая змея поедала мышат одновременно двумя пастями. На опубликованный в Instagram ролик обратило внимание издание Daily Mail.

Брайан Барчик (Brian Barczyk) показал на видео трапезу двухголовой калифорнийской королевской змеи по кличке Бен (Ben) и Джерри (Jerry). Мужчина рассказал, что рептилии сейчас четыре с половиной года. Он приобрел Бена и Джерри у друга три года назад.

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Барчик объяснил, что бицефалия, или наличие двух голов на одном теле, — редкое явление, которое может возникать в результате генетических и экологических аномалий во время развития эмбриона. Среди животных чаще всего встречаются двухголовые змеи и черепахи. Он также отметил, что внутреннее строение организма двухголовых животных зачастую не отличается от их одноголовых сородичей. Например, у Бена и Джерри один желудок на двоих.

«99,9 процента двухголовых животных не доживают до своего первого дня рождения, но если они достигают взрослого возраста, как Бен и Джерри, то обычно живут полной жизнью. Мы ожидаем, что они проживут 20-25 лет», — сказал мужчина.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида домашняя кошка по кличке Олив принесла хозяйке двухголовую змею. Эксперты объяснили, что это двухголовый черный полоз, который, скорее всего, не выживет в дикой природе.