Найден редкий двухголовый черепашонок

Житель американского штата Вирджиния нашел редкого двухголового черепашонка и передал его в аквариум Музея живой природы Вирджинии. Об этом сообщает сайт Daily Mail.

Музей закрыт из-за коронавируса, но желающие могут посмотреть видеотрансляции с двухголовым детенышем черепахи.

Герпетолог Тревис Лонг (Travis Long) рассказал, что шансы черепашонка повзрослеть невелики. «Даже несмотря на заботу ветеринаров, у него есть много проблем со здоровьем», — пояснил он. Некоторые нарушения невозможно выявить до момента, когда будет уже слишком поздно, например, если речь идет о недоразвитых внутренних органах.

Даже обычное поведение может быть опасным для животного с двумя головами, так как разные головы контролируют разные части тела. «Например, контроль лап разделен пополам: левая голова контролирует левые лапы, а правая — правая. Если головы не сообразят, как работать вместе, даже такие простые задачи, как плавание, могут быть потенциально опасны для животного», — сказал Лонг.

Он подчеркнул, что сотрудники аквариума сделают все возможное, чтобы дать черепашонку максимальный шанс прожить полную жизнь. Лонг призвал граждан не пытаться самостоятельно ухаживать за животными с бицефалией, так как им сложно обеспечить качественный уход, даже будучи специалистом.

Даже среди нормальных детенышей черепахи до зрелого возраста дорастает только один из тысячи.

К бицефалии, — наличию двух голов на одном теле, — могут привести различные генетические факторы и факторы окружающей среды. Внутри яйца формируются близнецы, но во время разделения эмбрионов что-то останавливает процесс. Клетки продолжают развиваться, и в итоге получаются сиамские близнецы.

Ранее сообщалось, что житель индийского округа Кендуджхар, штат Одиша, нашел в лесу редкую двухголовую змею. Обе ее головы функционируют независимо друг от друга и сражаются между собой за еду.

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