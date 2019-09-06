Найдена редкая двухголовая гремучая змея

В американском штате Нью-Джерси обнаружили двухголового полосатого гремучника. Об этом сообщает BBC News.

Необычную особь заметили сотрудники природоохранной организации Herpetological Associates, которые наблюдали за родами гремучей змеи. Они обратили внимание на то, что у одного из детенышей две головы, четыре глаза и два языка, которые действуют независимо друг от друга.

По словам сотрудника Herpetological Associates Дейва Шнейдера (Dave Schneider), в опасных ситуациях двухголовая змея не пытается улизнуть, а цепенеет. «Ей будет довольно трудно выжить в дикой природе», — считает он.

Организация планирует взять детеныша под опеку и уже получила у властей штата специальное разрешение, которое позволяет держать его в неволе. «Мы о нем позаботимся», — пообещал Шнейдер.

Поскольку и он сам, и его коллега, который тоже наблюдал за змеиными родами, носят имя Дейв, двухголового гремучника окрестили Двойной Дейв (Double Dave).

Полосатый гремучник — живородящая ядовитая змея, которая встречается в Северной Америке. Его укус вызывает тяжелое отравление, способное привести к смерти.

В августе сообщалось, что в американском городе Хилтон-Хед-Айленд, штат Южная Каролина, обнаружили двухголовую черепаху. В Facebook фотография пресмыкающегося собрала тысячи лайков, репостов и комментариев.

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