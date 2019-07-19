«Трехголовый» младенец из Индии озадачил врачей

В Индии врачи озадачены появлением на свет «трехголового» ребенка, страдающего редкой болезнью. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Девочка родилась 11 июля в штате Уттар-Прадеш. Врачи обнаружили у ребенка энцефалоцеле — врожденный порок развития черепа и головного мозга, при котором часть мозгового вещества оказывается вне черепной коробки. Из-за дефекта костной ткани при взгляде на девочку кажется, что у нее из затылка растут еще две головы.

Доктора отметили, что беременность новоиспеченной матери проходила без осложнений. На данный момент медики выясняют, что стало причиной такой аномалии у младенца. «Это заболевание крайне редкое, — подчеркнул представитель контролирующей организации Раджеш Тхакур (Rajesh Thakur). — Тело ребенка не до конца развилось. Мы сделаем МРТ, после чего проведем операцию и отделим "головы"».

В марте сообщалось о жителе Индии, который попытался заживо захоронить страдающего энцефалоцеле «двухголового» ребенка. Во время захоронения работник кладбища услышал в могиле детский плач, открыл гроб и обнаружил внутри живого младенца. Ребенка доставили в больницу, где ему оказали неотложную медицинскую помощь.

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