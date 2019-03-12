«Двухголового» ребенка спасли от погребения заживо и выходили

Житель Индии попытался заживо захоронить страдающего редкой болезнью «двухголового» ребенка, однако могильщик услышал плач младенца и спас ему жизнь. Об этом сообщает Daily Mail.

Ребенок появился на свет с иллюзией второй головы на затылке из-за дефекта костной ткани. Отец увидел больного младенца и решил от него избавиться. Во время захоронения работник кладбища услышал в могиле детский плач, открыл гроб и обнаружил внутри живого младенца.

Могильщик сообщил о случившемся в полицию. Ребенка доставили в больницу, где оказали ему неотложную медицинскую помощь. Врачи диагностировали у новорожденного энцефалоцеле (врожденный порок развития черепа и головного мозга, при котором часть мозгового вещества оказывается вне черепной коробки, — прим. «Ленты.ру»).

Лечащий хирург Абдул Рашид Бхат (Abdul Rashid Bhat) провел операцию и удалил нарост на затылке, который в три раза превышал размер головы младенца. «Все длилось три часа. Операция прошла успешно: ему восстановили естественную форму головы, после чего состояние здоровья ребенка начало приходить в норму», — рассказывает Рашид Бхат.

По данным местных СМИ, отца арестовали, но позже отпустили под залог. Ребенка усыновил его брат.

В 2018 году родившийся с мозгом наружу мальчик из Великобритании отпраздновал свое десятилетие, хотя врачи прогнозировали, что он умрет в течение часа после появления на свет. Мать называет его «счастливым и общительным». Мальчику нравится ходить в школу, кататься на лошадях и смотреть мультфильмы.

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