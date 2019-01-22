Новорожденную девочку похоронили заживо из-за злых духов

В индийском городе Шахджаханпур, штат Уттар-Прадеш, спасли новорожденного ребенка, похороненного родителями заживо по требованию священнослужителя. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Тантрический жрец убедил родителей 20-дневной девочки, что она одержима злыми духами. Он утверждал, что ее присутствие в доме испортит им жизнь. После этого они решили похоронить дочь. Сестра матери отнесла девочку к пруду и закопала ее.

Через несколько часов, когда температура воздуха упала до трех градусов, детский плач услышал прохожий. Он быстро отыскал его источник и выкопал замерзающего ребенка. «Такая жестокость. Не представляю, как можно было бросить дитя в такой холод», — говорит нашедший ее прохожий.

Девочка находится в больнице в стабильном состоянии. Священнослужителя, отца, сестру матери и ее мужа арестовали. Матери удалось скрыться, ее разыскивают.

В 2015 году сообщалось, что 16-летняя жительница Гондураса перестала подавать признаки жизни, когда местный священник пытался изгнать из нее злых духов. Через сутки после похорон девушка очнулась, но умерла, пока ее пытались извлечь из могилы.

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