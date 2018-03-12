Дочь любителя средневековья испустила дух во время обряда изгнания духов

Любителя средневековья из Швейцарии обвинили в избиении дочери до смерти в попытке изгнать из нее духов. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Инцидент произошел в коммуне Вагенхаузен в немецкоязычном кантоне Тургау на северо-востоке страны. Сообщается, что 25-летняя Ванесса и ее отец Клаус праздновали новый 2016 год в квартире у ее молодого человека Курта. Девушка познакомилась со своим отцом только в 23 года, так как до этого вырастившая ее в одиночестве мать скрывала от нее личность Клауса. Они поладили, однако накануне праздника между ними произошла ссора из-за желания девушки завести детей.

Отец заявил, что ее агрессия объясняется одержимостью, и решил изгнать из дочери бесов. Для этого он начал массировать ее голыми ногами, а когда девушка начала сопротивляться, несколько раз ударил ее кулаком и пнул в живот, что вызвало внутреннее кровотечение и разрыв кишок.

Несмотря на все повреждения, девушка отправилась в душ, где рухнула без сознания. Отец решил помочь ей дышать, открыв ей рот деревянным копьем. Когда Курт вернулся домой, было уже слишком поздно вызывать врачей.

Обвинение в суде города Фрауэнфельд требует для него наказания в виде 14 лет лишения свободы за преднамеренное убийство и осквернение тела. Процесс еще не завершен.

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