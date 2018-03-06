Индийский мясник отсек сыну руку за любовь к порно

В Индии отец отрубил кисть руки своему сыну за излишнюю любовь к порно. Об этом сообщило издание Hindustan Times.

Инцидент произошел в городе Хайдарабад в штате Телангана на юге страны. В воскресенье, 4 марта, 45-летний мясник Мухаммед Кайим Куреши (Mohammad Qayyum Qureshi) застал своего 18-летнего сына Халеда за просмотром фильма для взрослых на мобильном телефоне. По данным полиции, юноша приобрел смартфон совсем недавно и с тех пор пристрастился к порнографии, несмотря на предупреждения отца о недопустимости подобного поведения.

Куреши попытался отнять телефон у сына, но тот сопротивлялся и укусил отца за руку. После этого Халед ушел из дома и заявил, что не вернется, однако тем же вечером пришел ночевать. С утра ссора продолжилась. В пылу спора отец схватил тесак и отсек непокорному сыну кисть правой руки. Семья сбежалась на крики юноши и немедленно отправила его в больницу, однако врачи назвали шансы на восстановление конечности крайне малыми.

Мясника арестовали и поместили под стражу за покушение на убийство.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!