Ребенок родился с мозгом на лице

В Пакистане родился ребенок, страдающий энцефалоцеле, или мозговой грыжей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Восьмимесячный Дэима Мангрио (Daeima Manghrio) появился на свет с небольшой опухолью на носу, однако со временем нарост увеличился. Врачи диагностировали у младенца энцефалоцеле — врожденный порок развития черепа и головного мозга, при котором часть мозгового вещества оказывается вне черепной коробки.

«Мальчик нуждается в лечении, но сейчас мы ждем результаты анализов и МРТ, — говорит главврач неврологического отделения Раза Харун (Raza Haroon). — Он еще совсем маленький. Мы допустим его до операции, только если анализы будут хорошими».

Родители Дэима Джайрам и Лаксми (Jayram and Laxmi Manghrio) признались, что потратили все сбережения на докторов. Супруги даже пожертвовали деньгами, отложенными на свадьбу старшей дочери. «Нарост причиняет ребенку боль и мешает ему видеть», — объяснил 38-летний отец Джайрам.

На данный момент Дэима проходит обследование. Медики разработали юному пациенту план питания, чтобы улучшить состояние его здоровья.

В марте сообщалось, что житель Индии попытался заживо захоронить новорожденного, страдающего энцефалоцеле, однако могильщик услышал плач младенца и спас ему жизнь. Хирург Абдул Рашид Бхат (Abdul Rashid Bhat) провел операцию и удалил нарост на затылке, который в три раза превышал размер головы младенца.

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