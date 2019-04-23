Врачи выходили ребенка с аномально большой опухолью

В английском городе Ли, графство Большой Манчестер, врачи выходили новорожденного ребенка, на копчике которого росла редкая опухоль. Об этом сообщает издание Metro.

В июне 2018 года Мария Моррис (Maria Morris) отправилась на УЗИ, чтобы узнать пол будущего ребенка. Тогда медики заметили на теле плода опухоль размером с грейпфрут. Прогнозы были неутешительными: опухоль влияла на его кровообращение и осложняла работу сердца. «Нарост был размером с Гарри. Когда я увидела это на экране, я не могла поверить своим глазам», — вспоминает женщина.

Специалисты заключили, что шансы на выживание ребенка крайне малы. «Тогда они предложили мне прервать беременность», — добавила Мария. Однако британка решила рождать несмотря на предостережения докторов. Она обратилась в лондонскую больницу Святой Марии. Врачи осмотрели плод и выявили, что у младенца тератома — редкое образование, в котором могут присутствовать волосы, мышечная и костная ткань. Одна из возможных причин его появления — недоразвитый сиамский близнец-паразит.

Марию направили на МРТ. К тому моменту новообразование увеличилось вдвое. 9 октября 2018 года, за два месяца до прогнозируемой даты родов, пациентке провели экстренное кесарево сечение. Маленького пациента, которого назвали Гарри, тут же прооперировали. Опухоль направили в лабораторию и тщательно изучили: она оказалась доброкачественной.

Спустя полгода Гарри полностью восстановился. Его жизни ничего не угрожает.

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