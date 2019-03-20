Врачи три года принимали рак пациентки за послеродовую депрессию

В Великобритании врачи на протяжении трех лет принимали рак яичников пациентки за симптомы послеродовой депрессии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Клэр Томпсон (Claire Thompson) из города Конуи, Уэльс, родила ребенка по имени Айвен (Eirwen) в 2013 году, после чего она неоднократно обращалась в больницу с жалобами на плохое самочувствие и вздутие живота. Помимо этого, во время менструального цикла 38-летняя британка страдала от обильного кровотечения.

Медики проводили обследования и каждый раз диагностировали Томпсон послеродовую депрессию. «Оглядываясь назад, я понимаю, что у меня были все признаки рака яичников, однако из-за родов произошла путаница», — вспоминает она. В критический период болезни женщина посещала отделение неотложной помощи каждые две-три недели, сетуя на стремительное ухудшение здоровья.

В апреле 2016 года британка попала на прием к гинекологу, который спустя несколько недель распознал у нее злокачественную опухоль. Позже пациентке провели гистерэктомию (гинекологическая операция по удалению матки, — прим. «Ленты.ру»), после которой наступила преждевременная менопауза. В результате успешно проведенной операции больной удалили три опухоли и излечили от рака.

Томпсон решила поделиться своей историей, чтобы предупредить женщин со схожими симптомами о возможных последствиях недомоганий. «Я хочу, чтобы женщины понимали: если перед ними врач, это вовсе не значит, что он понимает их тело лучше, чем они сами», — заключила британка.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!