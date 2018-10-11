Простудившегося мужчину три года по ошибке лечили от рака

В Турции пациенту ошибочно диагностировали рак вместо простуды и заставили пройти курс химиотерапии. Об этом сообщило местное издание Hürriyet Daily News.

В феврале 2015 года Йилмаз Кызылоглу (ılmaz Kızıloğlu) обратился в больницу при Ататюркском Университете в городе Эрзурум на северо-востоке страны с жалобами на жар и слабость. Врачи диагностировали у него онкологическое заболевание — лимфому. Кызыоглу пришлось четыре раза за три года пройти химиотерапию.

Его брат заподозрил, что мужчине поставили неправильный диагноз и отправил его в больницу в Анкаре. Столичные врачи заявили, что у Кызылоглу нет и не было рака, он болел обычной простудой.

Пациент собирается подать в суд на университетскую больницу. Однако ректор университета отказывается выдавать разрешение на судебное преследование врачей, из-за чего процесс невозможно начать.

«Моя жизнь превратилась в ад. Я лишился всех сил и волос из-за ненужной мне химиотерапии. Я больше не хочу смотреть в зеркало, а дети смотрят на мое лицо глазами, полными слез», — заявил Кызылоглу. Он хочет, чтобы все ответственные за его лечение люди предстали перед судом и больше не могли никому навредить.

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