Врачи заставили здоровую россиянку лечиться от рака и сделали инвалидом

Жительница города Черкесск в Карачаево-Черкессии Муслимат Тохторкулова стала инвалидом II группы после лечения от рака, которого у нее не было, пишет «МБХ.Медиа».

По словам пострадавшей, в 2008 году после обследования в онкологическим диспансере ей поставили диагноз — «рак молочной железы четвертой степени». Онколог сказал, что у нее самая тяжелая форма онкологии — отечно-инфильтративная, и жить ей осталось не больше года даже в случае успешной операции. Дополнительные тесты не обнаружили онкологии, но лечащий врач постоянно настаивал на терапии, давил на женщину и ее родственников. В итоге Тохторкулова прошла шесть курсов химиотерапии и лучевую терапию, удалила грудь, матку и яичники.

За все медицинские процедуры и операции женщина платила сама. По рекомендации медиков, деньги давала им на руки. На свои средства она оплачивала все расходные материалы, начиная от шприцов и физрастворов и кончая хирургическими нитями. Бесплатные курсы химиотерапии для нее были платными, а за работу медработников окнодиспансера в день операции она отдала 25 тысяч рублей.

Когда россиянка поехала на очередную лучевую терапию в другую больницу в Ставрополе, то узнала, что никакого рака у нее никогда не было. Местные врачи отменили процедуру, заявив, что результаты гистологии подтвердили отсутствие онкологии. Тохторкулова поняла, что врачам просто были нужны ее деньги, и в 2009 году обратилась в прокуратуру.

На врачей было заведено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью (статья 118 УК; максимальное наказание по ней — год лишения свободы). Спустя месяц на женщину снова начали давить, уже из ставропольского диспансера. Внезапно ее снова признали онкобольной, говорили о страшных последствиях для здоровья и звали на новую лучевую терапию. Напуганная россиянка согласилась на лечение весной 2009 года. Пройдя курс облучения, она не получила должного ухода и стала инвалидом.

До сих пор виновные не наказаны. Следствие по делу затянулось более чем на шесть лет. Судебное разбирательство началось летом 2016 года и еще не окончено.

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