Импортозамещение вынудило самарских врачей лечить ребенка опасным лекарством

В связи с программой импортозамещения врачи одной из больниц Самары отказались лечить иностранным препаратом 11-летнюю девочку, больную муковисцидозом — генетическим заболеванием, разрушающим легкие. Об этом в своем Facebook написала директор фонда «Кислород» Майя Сонина.

Маленькая пациентка находится в клинике уже три месяца, ей дают отечественный аналог, который вызывает приступы удушья. Фонд прислал в учреждение подходящее лекарство, но медики его не используют. «Этим чиновники убивают ребенка. От нас же требуют подписать договор и передарить препараты в распоряжение больницы», —добавила автор поста.

В разговоре с «Такими Делами» Сонина уточнила, что речь идет об лекарстве «Меронем». По ее словам, чиновники и руководство медучреждения угрожают врачам увольнением и тюрьмой, если они будут выписывать пациенту оригинальный импортный препарат. Родственники девочки не стали комментировать ситуацию и называть номер больницы.

Сонина отметила, что это не первый случай, когда из-за импортозамещения страдают больные муковисцидозом. Так, в Нижнем Новгороде организм ребенка плохо воспринял российский «Прилуксид», у мальчика начались одышка, дыхательная недостаточность, астма, легочные паренхиматозные расстройства, плевральный выпот, фарингит, кашель, заложенность носа и ринит.

В России более 1,5 тысяч человек, страдающих муковисцидозом. Им требуется ежедневная терапия внутривенными антибиотиками, муколитиками и гормонами. Чаще всего используются лекарства западного производства, которые считаются более качественными и безопасными.

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