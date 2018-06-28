Дагестанская больница отчиталась о лечении умерших пациентов

Городская больница Буйнакска отчиталась в фонд обязательного медицинского страхования Дагестана о лечении 40 человек, которые умерли или находились за пределами республики. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в 2016-2017 годах работники медучреждения отправляли в фонд ложные сведения, в результате чего бюджет потерял 40 тысяч рублей.

Главному врачу поручено устранить нарушения. Решается вопрос о возбуждении дела по части 1 статьи 159 УК («Мошенничество»). Круг возможных подозреваемых пока не определен.

Ранее медсестру Амурского онкологического диспансера осудили на три года колонии за кражу лекарств для пациентов. Больнице был причинен ущерб на сумму более 290 тысяч рублей.

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