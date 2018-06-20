Медсестра украла лекарства онкобольных и попала в тюрьму

Благовещенский городской суд приговорил к трем годам колонии медсестру Амурского областного онкологического диспансера за кражу лекарств для больных, страдающих от рака, сообщается на сайте городской прокуратуры.

Как установил суд, 44-летняя женщина, работая процедурной медицинской сестрой, с августа по октябрь 2016 года похищала медицинские препараты, предназначенные для онкологических больных, и пыталась переслать их в Москву.

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По данным «Амур.инфо», речь идет о лекарствах для инъекций: это «Трастузумаб» — четыре упаковки общей стоимостью 276 462 рубля 12 копеек, «Бевацизумаб» — одна упаковка стоимостью 13 794 рубля. Таким образом больнице был причинен ущерб на сумму более 290 тысяч рублей.

Медсестру признали виновной по части 3 статьи 160 УК России («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере»), обязали выплатить более 290 тысяч рублей в пользу медучреждения и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.

В мае сообщалось, что министерство здравоохранения России подготовило законопроект о декриминализации работы врачей с наркотиками. Документ вносит изменения в статью 228.2 УК России («Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ»), чтобы прекратить уголовное преследование медицинских и фармацевтических работников, если они нарушили правила оборота наркотических средств или психотропных веществ, «не обладающих высокой степенью общественной опасности».

В случае принятия закон вступит в силу с января 2019 года.

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