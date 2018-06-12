Умер известный кардиохирург Яков Бранд

Знаменитый московский кардиохирург Яков Бранд умер 12 июня в НИИ им. Склифосовского. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.

По предварительной информации, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.

По данным газеты, проблемы со здоровьем у медика начались некоторое время назад, он наблюдался в собственном институте. 30 мая самочувствие 63-летнего Бранда ухудшилось, его госпитализировали.

Яков Бранд — доктор медицинских наук, руководил отделом неотложной кардиохирургии Института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Лауреат Государственной премии РФ за открытия в лечении ишемической болезни сердца у онкологических больных, автор множества работ в различных областях хирургии. С 1999 по 2010 год на телеканале НТВ выходила передача «Без рецепта», где он выступал в качестве ведущего. Ее главная цель — помочь зрителю целесообразно использовать все естественные резервы организма для сохранения и улучшения здоровья.