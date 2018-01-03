Врач в Китае отработала 18-часовую смену и умерла

В китайской провинции Шанси врач проработала подряд 18 часов и умерла от переутомления. Об этом сообщает Asia One.

43-летняя Чжао Бяньсян упала, совершая обход в больнице. По словам пациентов, перед этим она успела спросить одну из женщин о состоянии здоровья ее матери, лежащей в клинике.

Врача доставили в реанимацию, однако спустя сутки она скончалась. Причиной смерти назвали нарушение мозгового кровообращения.

Бяньсян занимала должность заместителя отделения респираторных заболеваний. По словам коллег, она была настоящим трудоголиком.

В июле прошлого года от переутомления скончался полицейский в китайской провинции Цзянсу. Он проработал без перерыва 36 часов. Коллеги обнаружили мужчину за его рабочим столом.

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