Врач прописал пациенту «намаз», «220 вольт» и «слушать Маваши»

Аноним опубликовал на имиджборде «Двач» листок с названием лекарственных препаратов, которые ему от руки прописал врач. Пользователь признался, что не смог разобрать почерка медработника и думает, что тот прописал ему «слушать [рэпера Мишу] Маваши, жрать комбикорм, совершать намаз и еще что-то там про 220 вольт». Копию рецепта опубликовал Telegram-канал «Двача».

По словам юзера, он «слег на больничный с продутой спиной», из-за которой не мог ходить. Больной вызвал врача, которая его ощупала и «написала этот чудесный пик».

«Может, я ошибаюсь, и там совсем другое? Кто шарит в их почерке, расшифруйте», — призвал на помощь сообщество аноним.

Фото: Telegram-канал «Двача»

Чем на самом деле оказались препараты из рецепта, узнать не удалось. Как оказалось, Telegram-канал опубликовал скриншот треда 2014 года. Скорее всего, врач выписал пациенту противовоспалительный препарат «Мовалис», «Найз» и уколы комбилипена внутримышечно, а также еще одно трудноидентифицируемое лекарство.

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