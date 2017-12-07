Болеутоляющие оказались причиной ожирения

Ученые Ньюкаслского университета в Великобритании пришли к выводу, что частый прием болеутоляющих средств может приводить к ожирению и бессоннице. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

Cпециалисты проанализировали данные, полученные в ходе долговременного исследования UK Biobank. Было оценено состояние сердечно-сосудистой системы и обмена веществ у 133 тысяч человек. Кроме того, ученые сравнивали такие показатели, как индекс массы тела, окружность талии и артериальное давление у пациентов, которые принимали болеутоляющие, и тех, кому были прописаны только препараты для лечения сердца.

Оказалось, что у употреблявших опиоиды вместе с лекарствами для нормализации метаболизма и сердечной деятельности людей риск ожирения увеличивался на 95 процентов, а вероятность гипертонии — на 63 процента. Такие результаты показывают, что болеутоляющие препараты, применяемые для борьбы с хроническими болями, следует назначать на небольшие периоды времени.

По словам ученых, в последнее время врачи все более озабочены тем, что опиоды вызывают зависимость и большое количество побочных эффектов, в том числе нарушение ночного дыхания и сна.

В пресс-релизе упоминается, что в 2016 году в Великобритании были выписаны 24 миллиона рецептов опиоидов, что вдвое больше, чем в 2006 году. Кроме того, два года назад 11 тысяч пациентов были госпитализированы из-за передозировки болеутоляющих.