Детские игрушки оказались опасными для мозга

Ученые Университета Толедо в штате Огайо (США) выяснили, что слишком большое количество игрушек может способствовать развитию синдрома дефицита внимания и других поведенческих расстройств. Результаты научной работы опубликованы в журнале Infant Behaviour and Development. Об этом сообщает The Telegraph.

В исследовании приняли участие 36 детей раннего возраста, которых приглашали в игровую комнату с 4 или 16 игрушками. Оказалось, что большое количество игрушек отвлекало детей, рассеивало внимание и делало их игру непродолжительной. Дети в другой группе, наоборот, были более сосредоточенными и креативными.

Ученые советуют родителям, воспитателям в детских садах и учителям в школах убирать большую часть игрушек, чтобы способствовать развитию воображения и социализации детей. Как пишет издание, среднестатистический ребенок в Британии имеет более 200 игрушек, однако постоянно он играет только с несколькими из них.

Синдром дефицита внимания — поведенческое расстройство развития, которое начинается в детском возрасте. К симптомам относят трудность концентрации внимания, гиперактивность и импульсивность. Во взрослом возрасте возможно снижение интеллекта и трудности с восприятием информации.