Ученые установили связь между облысением и опасными заболеваниями

Раннее облысение и седина у мужчин моложе 40 лет могут говорить о предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям. Результаты исследования были обнародованы на конференции кардиологов в индийском городе Калькутте, сообщает сайт Европейского общества кардиологов.

Ученые исследовали 790 молодых людей с коронарной недостаточностью и 1270 здоровых человек. Были проанализированы их кардиограммы, анализы крови и волосяные покровы головы. Выяснилось, что молодые мужчины с болезнями сердца лысеют чаще, чем представители контрольной группы — 49% и 27% соответственно. Разница оказалась еще больше в случае с преждевременной сединой — ее выявили у половины участников исследования с заболеваниями против 30% из группы здоровых людей.

Материалы по теме Нарастить лысого Почему борьба с облысением смертельно опасна

«Предполагаемой причиной существования такой взаимосвязи может быть природа биологического старения. То есть процессы старения у некоторых пациентов могут запускаться раньше и проходить быстрее. Это может отражаться на состоянии волос», — заявил один из авторов исследования Камал Шарма.

Исследователи рекомендуют молодым мужчинам, подверженным облысению, больше внимания уделять своей сердечно-сосудистой системе, отказаться от вредных привычек, избегать стрессов.

В ноябре ученые из Швеции определили, что снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, особенно одиноким людям, может наличие собаки в доме.