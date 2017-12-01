Сыр оказался полезным для сердца

Китайские ученые из Университета Сучжоу пришли к выводу, что ежедневное употребление сыра снижает вероятность развития болезней сердца и сосудов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В ходе исследования ученые попытались объяснить так называемый французский парадокс, заключающийся в том, что французы, пища которых богата жирами и холестерином, относительно редко страдают нарушениями работы сердечно-сосудистой системы. В частности, сыр содержит большое количество насыщенных жирных кислот, которые, как известно, негативно сказываются на работе сердца.

Исследователи провели метаанализ 15 научных работ, посвященных связи определенных диет с различными заболеваниями. Они пришли к выводу, что употребление 40 граммов сыра уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 14 процентов, а инсульта — на 10 процентов.

По мнению ученых, сыр повышает уровень «хорошего» холестерина и уменьшает количество «плохого». Кроме того, он также содержит вещества, которые предотвращают засорение артерий.

Холестерин — жирный спирт, который содержится в крови в виде липопротеинов различных типов. Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) могут блокировать узкие сосуды, вызывая нарушения в сердечно-сосудистой системе. Холестерин, который находится в их составе, называют «плохим». Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) являются переносчиками «хорошего» холестерина, способствующего снижению риска возникновения атеросклероза, инсульта и сердечного приступа.