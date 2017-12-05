Названа опасность постельного белья

Ученые Нью-Йоркского Университета выяснили, что в постельном белье встречается несколько видов микроскопических грибов, которые могут быть патогенными для человека. Об этом сообщает издание Science Alert.

По словам исследователей, ежегодно в постели люди производят примерно 26 галлонов пота. В жаркие дни влажная простынь становится подходящей средой для роста и размножения микроорганизмов. Перьевые и синтетические подушки, которые используются 1,5-20 лет, содержат от четырех до 17 видов грибов.

В число микроорганизмов, обитающих в постели, могут входить не только те грибы, что живут на человеческом теле, но и те, что попадают туда с пыльцой, шерстью животных, частицами пыли и почвы. Всего за неделю количество микроорганизмов становится достаточно велико, чтобы вызвать аллергические реакции у человека. Симптомы могут включать в себя боль в горле, приступы астмы и чихание.

Специалисты советуют хотя бы раз в неделю стирать постельное белье, что позволит избежать негативных последствий для здоровья.

В июле 2017 года в журнале Scientific Reports вышла статья немецких ученых, в которой сообщается, что на губках для мытья посуды обитает множество патогенных бактерий. Некоторые из них, например, ацинетобактеры, вызывают менингит и сепсис.

