Бухгалтер весом полтора центнера притворилась беременной ради декретных

Школьный бухгалтер из села Ключи Камчатского края выдала себя за беременную и получила 263 тысячи декретных рублей. В этом женщине помогло то, что она весит более 150 килограммов, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на региональную прокуратуру.

По информации издания, 31-летняя женщина пришла на прием к гинекологу и сообщила, что у нее все признаки и симптомы беременности. Ее осмотрели, поставили предварительный диагноз «беременность неясного срока» и отправили сдавать анализы и делать УЗИ. Проходить диагностику она не стала, зато продолжила набирать лишний вес. Через какое-то время бухгалтер пришла в клинику за больничным, и ее отправили в декретный отпуск на полгода.

Сама женщина утверждала, что хотела рассказать врачам, что не беременна. Она якобы не успела это сделать, потому что ей почти моментально выписали больничный лист.

Материалы по теме Рожайте без нервов Многодетным семьям помогут деньгами и квартирами. Путин гарантирует

По словам врача-гинеколога Ключевской районной больницы Анастасии Мироновой, девушке дали справку о задержке менструального цикла, которую та отнесла на работу и стала получать декретные.

Об обмане стало известно, когда в назначенный для родов срок женщина не обратилась в больницу. Она не открыла дверь пришедшим к ней домой врачам и не стала с ними общаться. В итоге медики обратились в прокуратуру. Возбуждено дело по статье 159 УК («Мошенничество, совершенное в крупном размере»).

Знакомые бухгалтера рассказали «Комсомольской правде», что она не тратила декретные деньги, а просто устала от насмешек из-за своей полноты. Они считают, что при помощи беременности она хотела продемонстрировать окружающим, что у нее счастливая личная жизнь. При этом у женщины уже есть 14-летняя дочь.