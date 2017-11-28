Путин пообещал семьям с первенцами по 10 тысяч рублей в месяц

В России введут ежемесячные выплаты на рождение первенца. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании координационного совета по реализации Нацстратегии действий в интересах детей, передает во вторник, 28 ноября, РИА Новости.

«Для поддержки рождаемости предлагаю уже с января наступающего 2018 года начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей. Первое — установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет», — сказал глава государства.

По словам Путина, сумма будет вычисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте Федерации. В среднем выплаты составят по 10 523 рубля в месяц в 2018 году и в дальнейшем будут расти — в 2020-м они ожидаются на уровне 11 143 рублей. За три года на программу будет направлено 144,5 миллиарда рублей.

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Президент также предложил продлить программу по выплате материнского капитала до 31 декабря 2021 года. Сейчас она действует до конца 2018-го.

В настоящее время в России существует единовременное пособие при рождении ребенка. В 2017 году оно составляло немногим более 16 тысяч рублей.

Материнский капитал выплачивается в России с 2007 года. Он предоставляется семьям, родившим или усыновившим двух и более детей. Средства можно направлять на улучшение жилищных условий семьи, пенсионное обеспечение матери, обучение ребенка, оборудование жилья средствами для детей-инвалидов, а также на погашение ипотеки. В Госдуме также предложили разрешить покупку на них отечественных автомобилей.