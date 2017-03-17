В Госдуме предложили разрешить покупку отечественных автомобилей на маткапитал

Группа депутатов от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» внесет в пятницу, 17 марта, на рассмотрение Госдумы законопроект, разрешающий тратить средства материнского капитала на приобретение новых отечественных автомобилей. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, пособие можно будет использовать в том числе на погашение основного долга и процентов по автокредиту. Приобретенный таким образом автомобиль запрещено будет продавать в течение трех лет.

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В пояснительной записке сообщается, что такой вариант господдержки смогут использовать семьи с приемными детьми, детьми-инвалидами и многодетные. «Именно эти категории семей нуждаются в дополнительных мерах государственной поддержки больше других, и приобретение автомобиля позволит им существенно упростить процесс воспитания ребенка (детей)», — говорится в документе.

Также, по мнению авторов законопроекта, его принятие позволит снизить средний возраст транспортных средств, составляющий на данный момент в России 12 лет 7 месяцев. Обновление автопарка приведет к снижению смертности в результате ДТП, улучшит экологию, будет способствовать развитию внутреннего туризма и повышению мобильности граждан.

Сейчас средства маткапитала можно направлять на улучшение жилищных условий семьи, пенсионное обеспечение матери, обучение ребенка, оборудование жилья средствами для детей-инвалидов, а также погашение ипотеки. Программа реализуется в России с 2007 года, Минтруд предложил продлить ее действие до 2023 года. В настоящее время размер пособия составляет 453 тысячи рублей. Выплаты предоставляются семьям, родившим или усыновившим двух и более детей.