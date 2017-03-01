Минтруд предложил продлить программу маткапитала на пять лет

Минтруд предложил продлить программу материнского капитала до 2023 года. Об этом заявил глава ведомства Максим Топилин, сообщает РИА Новости.

«Мы будем предлагать это сделать на пять лет, мы с такими предложениями в правительство заходили уже, просто дали ряд поручений, мы сейчас дальше работаем, прорабатываем все», — заявил министр.

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В апреле 2016 года Топилин предлагал продлить программу. По его мнению, данная мера позволит стабилизировать демографические показатели на уровне 1,7 миллиона новорожденных в год. Программа маткапитала должна действовать до 2018 года.

В настоящее время размер пособия составляет 453 тысячи рублей. В декабре 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон, замораживающий размер материнского капитала до 1 января 2020 года.

Программа материнского капитала начала действовать в России в 2007 году. Выплаты предоставляются семьям, родившим или усыновившим двух и более детей. Средства можно направлять на улучшение жилищных условий семьи, пенсионное обеспечение матери, обучение ребенка, оборудование жилья средствами для детей-инвалидов, а также погашение ипотеки.