Голодец огласила сроки принятия решения о продлении программы маткапитала

Российский вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец рассказала о возможных сроках принятия решения о продлении программы материнского капитала. Ее слова приводит в субботу, 24 июня, РИА Новости.

«До принятия проекта бюджета, до осени. До конца сентября — начала октября, вот так», — сообщила Голодец. Она отметила, что правительство в настоящее время обсуждает тему маткапитала вместе с другими мерами демографической политики.

Вице-премьер также выразила надежду, что в ближайшие месяцы кабинет министров «даст хорошие предложения по поддержке молодых семей», в том числе будет представлен план решения проблем с яслями.

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15 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии пообещал вернуться к вопросу индексации материнского капитала. Глава государства предложил властям с учетом снижения уровня доходов изучить вопрос о передаче части средств семьям напрямую или дать им возможность их тратить на что-то еще.

В начале июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что программу материнского капитала, действующую до 31 декабря 2018 года, однозначно необходимо продлить.

Материнский капитал выплачивается в России с 2007 года. Сейчас размер пособия составляет 453 тысячи рублей. Маткапитал предоставляется семьям, родившим или усыновившим двух и более детей. Средства можно направлять на улучшение жилищных условий семьи, пенсионное обеспечение матери, обучение ребенка, оборудование жилья средствами для детей-инвалидов, а также на погашение ипотеки.