Песков рассказал о «драматургии природы» на прямой линии с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что появление в кадре новорожденного ребенка в ходе прямой линии с Владимиром Путиным было чрезвычайно удачным. Его слова в пятницу, 16 июня, передает корреспондент «Ленты.р».

«В роддомах рождаются дети, они для этого и работают», — заметил Песков в ответ на вопрос о том, как он оценивает режиссерские находки прямой линии, в частности, рождение ребенка за минуты до эфира.

Представитель Кремля подчеркнул, что в этой ситуации стоит говорить не о драматургии организаторов телеэфира, а о «драматургии самой природы».