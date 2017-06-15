Началась прямая линия с Путиным

Началась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

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Глава государства отвечает на вопросы из студии в Гостином дворе. Ведущие — Татьяна Ремезова («Россия 1») и Дмитрий Борисов (Первый канал).

Ожидается, что главными темами могут стать социальные и бытовые проблемы россиян, пишет ТАСС. Вопросы международной повестки не слишком волнуют граждан, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Это 15-я прямая линия Владимира Путина с россиянами. Свои вопросы главе государства отправили свыше 1,3 миллиона человек.