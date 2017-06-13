Кремль предупредил о поддельных сайтах с вопросами Путину

В сети существуют поддельные сайты для вопросов россиян к предстоящей прямой линии с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает во вторник, 13 июня, корреспондент «Ленты.ру».

«Появляются поддельные сайты прямой линии, которые собирают вопросы граждан. Принимаем оперативные меры, чтобы блокировать, но призываем всех быть аккуратными», — заявил официальный представитель Кремля.

Он отметил, что правильные адреса сайтов указываются в рекламных роликах на ТВ.

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Ранее 13 июня сообщалось, что свыше 1,3 миллиона россиян отправили вопросы к предстоящей прямой линии. Жители страны, в частности, прислали 12 тысяч видеообращений, более 220 тысяч вопросов поступило через социальные сети.

Прямая линия с Владимиром Путиным запланирована на 15 июня и станет пятнадцатой по счету. В прошлом году прямое включение состоялось 14 апреля, президент отвечал на вопросы граждан 3 часа 38 минут. Рекорд продолжительности прямой линии, 4 часа 48 минут, был установлен в 2013 году.